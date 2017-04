04/04/2017 13:50

BURNELY LOWTON / Matt Lowton prolunga la sua permanenza con la maglia del Burnely. L'esterno difensivo ha firmato un nuovo contratto fino al 2020, a comunicarlo è stato lo stesso club con una nota ufficiale. Classe '89, Lowton è tra i punti fermi della formazione inglese, che in Premier League lotta per non retrocedere.

M.D.A.