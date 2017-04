Calciomercato Inter, Gabigol in partenza: ecco le possibili destinazioni

Raffaele Amato

CALCIOMERCATO INTER GABIGOL / Gabigol che calcia una bottiglietta e getta la pettorina a terra è il sigillo alla pessima serata dell’Inter e, molto probabilmente, alla stagione dello stesso attaccante brasiliano, il flop dell’ultimo calciomercato Inter estivo rapportando i minuti giocati, circa 153 tra campionato e Coppa Italia, con l'investimento da quasi 30 milioni di euro fatto dal gruppo Suning - evidentemente mal consigliato - con annessa presentazione da star come nuovo 'simbolo' del presente e futuro nerazzurro.

Calciomercato Inter, futuro Gabigol: prestito o cessione a titolo definitivo?

Ameno di ripensamenti, nella prossima sessione di calciomercato il classe ‘96 lascerà Milano. L’ipotesi più plausibile resta la cessione in prestito a qualche altra squadra del campionato di Serie A. A tal proposito, nei giorni scorsi è tornata a farsi spazio la possibilità di uno suo approdo all’Atalanta, nuova ‘alleata’ del’Inter anche per questioni extra-calcio, dove avrebbe la possibilità di giocare con maggiore regolarità e crescere sotto tutti gli aspetti ‘grazie’ a Gian Piero Gasperini che coi giovani, e non solo, ha dimostrato di saperci fare nell’arco di tutta la sua carriera. Non è detto, però, che l’ex Santos e il suo potente e influente agente Wagner Ribeiro accettino il ‘parcheggio’ in un club di minor cabotaggio, ecco perché non sarebbe da scartare la partenza a titolo definitivo verso la Premier (Liverpool per esempio) o la Liga. In tal caso, però, servirebbe comunque un’offerta importante in grado di consentire alla società nerazzurra di recuperare quantomeno la cifra versata nell'agosto scorso.