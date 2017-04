Calciomercato Milan, Suso sul futuro: "Felice qui, ma in estate..."

04/04/2017 13:10

CALCIOMERCATO MILAN SUSO / Milan alla ricerca di maggiori certezze per il suo futuro. Tra il passaggio di proprietà non ancor avvenuto e le voci di calciomercato che si susseguono, i rossoneri stanno programmando con molti punti interrogativi la prossima stagione. Tra i calciatori alla ricerca di un nuovo contratto c'è Suso, che in alcune interviste ha già accennato la sua volontà di tornare, un giorno, in Spagna. Ai microfoni di 'As', l'attaccante ha fatto il punto sulle ultime notizie di calciomercato Milan che lo riguardano: "Mancano due anni e mezzo di contratto e dico sempre che sono felice qui, ma vedremo quello che succederà in estate. Se mi piacerebbe tornare in Spagna? Ci spero. E' sempre bello tornare nel proprio paese, ma ho un contratto e bisogna aspettare l'estate. Con la vendita della società non si sa che squadra avrà il Milan, quale sarà la programmazione. Eventuali offerte da Madrid, Barça e Atletico? In estate vedremo. Con la vendita del club non so che squadra ci sarà a Milano e quale sarà la programmazione. Morata e Isco al Milan? Li conosco, sono buoni giocatori e sono sempre ben accetti, ci darebbero molto".

Calciomercato Milan, Suso fa il punto della situazione

Suso ha poi parlato della sua buona stagione in rossonero: "E' il mio anno migliore. I primi mesi sono stati importanti per iniziare bene e ora voglio continuare. Supercoppa? E' stato molto bello vincerla, tra l'altro contro la Juventus che era una squadra invicibile, stava vincendo tutto. Al Milan mancava da molto un titolo, siamo stati superiori".

I COMPAGNI - "Donnarumma e Deulofeu? 'Gigio' è un bravo ragazzo, giovane e con ancora una lunga strada davanti. Sappiamo tutti che portiere sia. Deve continuare a lavorare per diventare uno dei migliori, ha tutte le carte in regola per esserlo. Real Madrid su di lui? Non gli chiediamo nulla, è del Milan da quando è bambino e sta molto bene qui, ma nel calcio non si può mai sapere. Geri sta bene, da tempo gli mancava minutaggio e sta facendo buone partite, deve continuare così. Montella? E' molto tattico, si vede in partita. Abbiamo cambiato alimentazione, facciamo sessioni di Yoga e c'è anche una nutrizionista. Non sappiamo se aiuti o sia più una questione psicologica, ma in campo si nota".

NAZIONALE - "Sapevo di essere nell'ultima lista dei preconvocati. Il debutto sarebbe un sogno che vorrei vivere come ogni giocatore, qualcosa di speciale e bellissimo: vediamo se entrerò nella prossima convocazione. Con Lopetegui non parlo da tanto, da tempi dell'Under 21. Non so se mi volesse portare in Seleccion o meno prima del mio infortunio, dovrò fare ancora meglio. Anche perché in Spagna ci sono giocatori molto bravi che vengono lasciati fuori".

BERLUSCONI - "E' venuto spesso a Milanello o negli spogliatoi in alcune partite importanti, ma non lo vediamo da tempo. Credo anche per la cessione della società. E' una persona molto tranquilla, parla di tutto con tutti".

M.D.A.