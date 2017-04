Naooli-Juventus, da Mandzukic a Dybala: le scelte di Allegri

Giorgio Musso (@GiokerMusso)

04/04/2017 13:14

NAPOLI JUVENTUS ALLEGRI - Sarà una Juventus diversa rispetto a quella che domenica scorsa ha faticato al 'San Paolo' nell'1-1 di campionato contro il Napoli. Lo annunciato Massimiliano Allegri in conferenza stampa alla vigilia del decisivo return-match delle semifinali di Coppa Italia. "Potrebbero esserci anche 7-8 cambi, dovrò valutare oggi dopo la rifinitura. Difficilmente Mandzukic recupererà: però ho tante soluzioni in quel ruolo come Sturaro o l'avanzamento di Alex Sandro. Dybala e Cuadrado hanno recuperato in pieno" ha sottolineato il tecnico bianconero.

Napoli-Juventus, la probabile formazione di Allegri

L'assenza eccellente per le news Juventus sarà quindi probabilmente quella del jolly croato, uscito acciaccato dall'ultima gara dopo aver rimediato un colpo al ginocchio infiammato. Probabile che per sostuirlo Allegri scelga Sturaro, con Alex Sandro nel suo ruolo naturale di terzino sinistro. A destra Dani Alves è in vantaggio su Lichtsteiner, mentre in mezzo dovrebbe essere confermata la coppia formata da Chiellini e Bonucci, nonostante quest'ultimo sia in diffida. In mediana spazio ai 'titolarissimi' Khedira e Pjanic (anche l'ex romanista a rischio diffida), con Cuadrado e Dybala che si riprenderanno il loro posto sulla trequarti. Tra i pali Allegri ha confermato la presenza di Neto, mentre al centro dell'attacco ci sarà un Gonzalo Higuain assetato di gol: il grande ex della contesa, che tra le polemiche ha cambiato maglia nello scorso calciomercato estivo, è a secco da ben cinque partite.

Probabile formazione Juventus (4-2-3-1): Neto; Dani Aves, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic; Cuadrado, Dybala, Sturaro; Higuain.