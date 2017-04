Calciomercato Juventus, il rinnovo di Allegri passa anche per la Champions

Emanuele Catone (Twitter @CatoneEmanuele)

04/04/2017 15:55

CALCIOMERCATO JUVENTUS ALLEGRI / La seconda sfida in quattro giorni contro il Napoli è vicina; dopo l'1-1 di domenica in campionato, la Juventus si appresta a tornare allo Stadio San Paolo per la semifinale di ritorno di Coppa Italia per difendere il 3-1 della gara di andata. In casa bianconera, però, tiene sempre banco il calciomercato; nella giornata di ieri è arrivato Rodrigo Bentancur per svolgere le visite mediche e adesso il pensiero principale della società torinese è quello di rinnovare il contratto con Massimiliano Allegri. Le sirene sull'allenatore. provenienti dall'estero con Arsenal e Barcellona su tutte, sembrano essersi attenuate e così la Juventus si ritrova con più possibilità di prolungare il rapporto con il proprio tecnico.

Allegri-Juve, fumata bianca vicina

Il punto di partenza per il mercato Juventus è sicuramente la riconferma dell'allenatore, e le che arrivano sulla trattativa per il rinnovo di Allegri posso far felici i tifosi bianconeri. Dopo i quarti di finale di Champions League contro il Barcellona, infatti, le parti si incontreranno per discutere, ma le probabilità di permanenza di Allegri sulla panchina della Vecchia Signora sono in netta crescita. La società di Corso Galileo Ferraris ha in mente anche un adeguamento di contratto per l'allenatore livornese; in caso di accordo si passerebbe dai 5 milioni attualmente percepiti a 5,5 milioni di euro. Un solo avvenimento potrebbe, però, far saltare il banco: la vittoria della Champions League. Trionfando nella competizione continentale, Allegri potrebbe perdere gli stimoli per andare avanti e considerare chiuso il suo ciclo in bianconero; ripercorrendo, ad esempio, le orme di José Mourinho che, vinto il triplete con l'Inter, lasciò i nerazzurri per emigrare sulla panchina del Real Madrid. Se società e tifosi dovessero però scegliere su cosa prendere, il tecnico sarebbe senza dubbio la vittima sacrificale.