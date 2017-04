Watford, problemi con l'inglese: Mazzarri rischia il posto

04/04/2017 12:52

WATFORD MAZZARRI / Futuro incerto per Walter Mazzarri sulla panchina del Watford. Nonostante la salvezza vicina in Premier League, il manager italiano, come riporta il 'Daily Telegraph', starebbe lottando per mantenere il suo posto. A non garantirgli la permanenza anche nella prossima stagione sarebbe la sua incapacità di parlare correntemente l'inglese, cosa che ha causato problemi di comunicazione con la sua squadra e con i media. Inoltre, il suo gioco è considerato troppo difensivista e poco spettacolare. Il Watford al momento è al dodicesimo posto in campionato.

M.D.A.