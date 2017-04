Napoli-Juventus, Fabio Cannavaro: "Anche io fischierei Higuain"

04/04/2017 12:31

NAPOLI JUVENTUS CANNAVARO / Si avvicina il secondo atto di Napoli-Juventus. Fabio Cannavaro, doppio ex del match, ha commentato la gara di domenica e i fischi a Higuain: "Ai tifosi, del 'Pipita', non è piaciuto che sia andato via di notte, senza salutare i compagni e l’allenatore: dal giorno alla notte, appunto, se n’è andato - dice a 'La Stampa' - E' stato un trauma. Da compagno, me la sarei presa? Ma no. Sono trattative che nascono così veloci che uno a volte non ci pensa. Da tifoso, fischierei? Ovviamente. Ma il fischio è uno sfottò: se l’hanno fischiato tanto è perché aveva lasciato tanto amore. L’indifferenza gli avrebbe fatto molto più male. La gara? E' pericoloso andare al 'San Paolo' a fare una partita solo difensiva: il Napoli attacca la profondità, ti buca tra le linee, e può mettere in difficoltà qualsiasi squadra. Domani la Juve dovrebbe cercare di giocare meglio, perché già altre volte non l’ha fatto, pur vincendo. Alla lunga, può essere un problema. L’organizzazione difensiva è importante, ovviamente, ma se poi devi vincere le partite? Lo dico anche pensando alla Champions. Witsel rubato alla Juve? Non ho rubato nulla a nessuno: gli chiesi se era libero e lui mi disse che non aveva ancora firmato con nessuno".

