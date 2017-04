Serie B, Vicenza-Trapani: un match che vale la salvezza

Marco Orrù

04/04/2017 16:57

VICENZA TRAPANI SERIE B/ Torna in campo la Serie B dopo l'anticipo andato in scena ieri tra Frosinone e Avellino. Sfida cruciale per la salvezza, quella che vedrà il Vicenza affrontare il Trapani. La classifica recita così:: 18°posto per il Vicenza con 34 punti, 19°posto per il Trapani con 32 punti. Ad oggi questa partita si giocherebbe al playout, dopo l'ennesima penalizzazione inflitta ieri al Latina.

Vicenza-Trapani, la sfida salvezza della 34^giornata di Serie B

Entrambe le squadre arrivano da una sconfitta, il Vicenza a Perugia, il Trapani contro il Verona. Le due compagini vivono momenti diversi. E' vero che i siciliani sono più in basso in classifica e vengono da un ko, ma il girone di ritorno ha detto che Coronado e compagni sono una delle compagini più in forma dell'intero torneo: 19 punti, frutto di 5 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte. Al contrario i biancorossi nel girone di ritorno si sono letteralmente fermati: una sola vittoria, contro il Pisa, 6 pareggi e 5 sconfitte. Un rendimento diametralmente opposto dunque. Addirittura, il tecnico Bisoli sembrava ad un passo dall'esonero dopo la sconfitta di Avellino del 25 febbraio, ma ha resistito, tornando di nuovo in bilico dopo il punto nelle ultime tre partite conquistato. Ma l'andamento del campionato ha permesso al Vicenza di essere ancora aggrappato alla zona salvezza. Una vittoria oggi varrebbe doppio, è scontato dirlo, ma forse stavolta è davvero così, visto che il margine sul Trapani passerebbe da due a cinque punti in caso di successo dei padroni di casa.

''Squadra compatta al mio fianco? Sono il primo che se la squadra non fosse con me, me ne sarei già andato''. Ha parlato così mister Bisoli , protagonista delle news Serie B, alla vigilia del match, affermando quindi di essere pienamente dentro la squadra. Nonostante la pubalgia, nell'undici titolare vicentino torna Ebagua al fianco di De Luca, con Bellomo alle spalle. In casa Trapani, invece, mister Calori dovrebbe riconfermare il 4-3-1-2, ma medita anche un passaggio al 3-5-2, con un difensore centrale in più, Fazio, e un attaccante in meno. In questo caso, Coronado assisterebbe Jallow, in formissima col Verona, con Nizzetto in panchina. Le schermaglie sono già iniziate, sarà un match infuocato...