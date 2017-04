04/04/2017 12:00

NAPOLI JUVENTUS ALLEGRI - Sarà ancora Napoli-Juventus. Dopo l'1-1 di domenica in Coppa Italia, partenopei e bianconeri si ritrovano nuovamente al 'San Paolo' per la decisiva gara di ritorno delle semifinali di Coppa Italia. Per le news Juventus, come di consueto, è intervenuto in conferenza stampa Massimiliano Allegri alla vigilia del match: Calciomercato.it segue le dichiarazioni del tecnico juventino.