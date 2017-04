Milan, da Zanellato a Cutrone: i migliori talenti della Primavera di Nava

Matteo Bellan (Twitter @TeoBellan)

04/04/2017 11:16

PRIMAVERA MILAN TALENTI / Quando un club ha poche risorse da investire nel calciomercato in entrata, una delle soluzioni migliori che può effettuare è quella di puntare sul proprio settore giovanile. E in casa Milan negli ultimi anni questa cosa è stata fatta. Non a caso in Prima Squadra abbiamo visto arrivare diversi ragazzi provenienti dalla Primavera. C'è chi è riuscito subito a imporsi, come Gianluigi Donnarumma, e c'è chi ha fatto già intravedere ottime potenzialità senza ancora riuscire però a consacrarsi, come per esempio Manuel Locatelli e Davide Calabria (fermato anche da infortuni). Ce ne sono poi altri che hanno cominciato ad affacciarsi nella squadra di Vincenzo Montella in questa stagione e altri che in prospettiva possono entrare nel giro dei 'grandi'.

Milan Primavera: chi si affermerà in Prima Squadra?

Ufficialmente Alessandro Plizzari risulta già aggregato dall'estate alla Prima Squadra, ma la presenza di Donnarumma come titolare lo ha relegato al ruolo di portiere di riserva e non ha collezionato alcuna presenza. Per questo a volte è stato mandato in Primavera per ritrovare un po' il campo, giocando alcune partite per non perdere troppa confidenza con la porta. Ha soli 17 anni e anche lui viene considerato un predestinato. Difficile strappare il posto a Gigio, più probabile pensare a un prestito nella prossima estate per consentirgli di giocare con continuità e maturare. Dalle news Milan emerse, anche Silvio Berlusconi sembra apprezzare molto Plizzari.

Nella Primavera di Stefano Nava sono interessanti i due centrali difensivi Matteo Gabbia e Gabriele Bellodi. Entrambi sanno adattarsi pure a centrocampo. Il primo è stato anche convocato da Montella per l'amichevole estiva contro il Bordeaux. Gabbia è un classe 1999 dotato fisicamente, intelligente a livello tattico e abile nella lettura delle situazioni di gioco. Bellodi è un 2000 e più volte è stato paragonato ad Andrea Barzagli per caratteristiche, è stato capitano degli Allievi del Milan..

A centrocampo spicca su tutti Niccolò Zanellato, già apprezzato la scorsa estate nelle amichevoli della Prima Squadra del Milan. Il ragazzo nato nel 1998 fece una buona impressione, ma fu poi preferito lasciarlo nella Primavera per crescere con tranquillità. Ha mostrato personalità già al cospetto di avversari di livello internazionale, è un centrocampista moderno abile in tutte le fasi di gioco. Predilige agire da mezzala destra, posizione in cui ha evidenziato di saper gestire bene la palla, interdire le azioni avversarie e inserirsi pericolosamente in attacco (5 gol in stagione). Si ispira a Juraj Kucka per fisicità e intensità. Assomiglia un po' ad Adrien Rabiot del PSG, anche se il francese preferisce agire più centralmente. Ha trovato poco spazio, ma anche di Federico De Piano (19 anni) si parla un gran bene e c'è chi lo ha persino paragonato a Marco Verratti per tecnica e visione di gioco.

In attacco la stella è Patrick Cutrone, entrato nel giro della Prima Squadra in seguito alla cessione di Luiz Adriano. Ha disputato ancora delle partite con la Primavera, segnando per esempio una doppietta nell'ultima vittoria per 3-2 contro lo Spezia in campionato. Una punta centrale moderna, che sa dare profondità ma anche sacrificarsi. Dotato di un ottimo fiuto per il gol, il 18enne di Como sembra poter diventare un buon bomber in futuro. In questa stagione ha realizzato 16 reti intanto.