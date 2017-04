Roma-Lazio, probabili formazioni e ultime dai campi

Michele Spuri

04/04/2017 11:55

PROBABILI FORMAZIONI ROMA LAZIO / Il giorno tanto atteso è arrivato, oggi non c'è calciomercato che tenga in casa giallorossa. Questa sera allo 'Stadio Olimpico' andrà in scena la semifinale di ritorno tra la Roma di Luciano Spalletti e la Lazio di Simone Inzaghi. I giallorossi dovranno rimontare il 2-0 dell’andata, e per farlo servirà una prestazione simile a quella fatta contro il Lione, come dichiarato dallo stesso tecnico toscano in conferenza stampa di ieri. In ottica news Roma, l'ex Zenit dovrà sciogliere ancora le ultime riserve, viste le condizioni non al meglio di Daniele De Rossi e Federico Fazio, con entrambi che potrebbero partire dalla panchina per poi entrare a gara in corso.

Probabili formazioni Roma-Lazio, le ultime

QUI LAZIO - Partiamo ai biancocelesti, il tecnico Simone Inzaghi tra i pali schiererà ancora l’ottimo Strakosha, con l’infortunato Marchetti che potrebbe recuperare per il big match di domenica sera contro il Napoli. Chi tornerà invece a disposizione è Radu, squalificato nella gara di andata, insieme a lui la linea difensiva dovrebbe essere composta da Bastos e de Vrij. Nel folto centrocampo, dove mancherà lo squalificato Parolo, ci dovrebbero essere Basta, Milinkovic-Savic, Biglia, Lulic e Lukaku, mentre davanti Felipe Anderson alle spalle di Immobile. L’ex attaccante del Pescara e del Torino è rimasto a riposo nell’allenamento di rifinitura di ieri a scopo precauzionale, ma questa sera ci sarà.

QUI ROMA – Per la Roma invece ci dovrebbe essere qualche dubbio in più, a partire dal modulo. In porta Alisson, mentre la prima incognita è in difesa. Spalletti sembra essere intenzionato a schierare la linea a 4 con Rüdiger-Emerson esterni e Manolas-Jesus al centro (brasiliano leggermente in vantaggio su Fazio, uscito malconcio dalla sfida di campionato). A centrocampo è stato convocato De Rossi, ma sarà difficile vederlo sin dal primo minuto. Pronto comunque ancora Leandro Paredes al fianco di Strootman (olandese assente contro l’Empoli per squalifica) in mediana. Infine il tridente dietro all’unica punta Edin Dzeko, dovrebbe essere composto da Salah, Nainggolan ed El Shaarawy.

ROMA (4-2-3-1): Alisson; Rudiger, Manolas, Jesus, Emerson; Paredes, Strootman; Salah, Nainggolan, El Shaarawy; Dzeko.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Bastos, de Vrij, Radu; Basta, Milinkovic-Savic, Biglia, Lulic, Lukaku; F. Anderson, Immobile.

Arbitro: Rizzoli