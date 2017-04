Champions League, 'Mediaset' cambia idea su Barcellona-Juventus!

04/04/2017 11:50

BARCELLONA JUVENTUS TV - Un'altra ottima notizia per i tifosi della Juventus e tutti gli appassionati di calcio. Oltre alla gara d'andata dei quarti di Champions League tra i bianconeri e il Barcellona, anche la sfida di ritorno in programma il prossimo 19 aprile sarà trasmessa in chiaro da 'Mediaset' su Canale 5. La notizia non è ancora ufficiale ma, secondo il sito 'Dday.it', potrebbe diventarlo nei prossimi giorni. Una scelta - diversa rispetto alle intenzioni iniziali - che al contrario penalizza gli abbonati e gli esercenti, con 'Mediaset' ingolosita dalla forte possibilità di guadagno derivante dai ricavi degli introiti pubblicitari.



G.M