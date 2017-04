Verona-Spezia, il big match della 34esima giornata di Serie B

Marco Orrù

04/04/2017 17:16

SERIE B VERONA SPEZIA/ Il big match della 34^giornata del campionato del campionato cadetto è certamente Verona-Spezia. L'Hellas, rinfrancato dalla vittoria di Trapani, cerca un altro successo che gli permetterebbe di riagganciare nuovamente il primo posto. Il Frosinone, infatti, dopo il pareggio di ieri con l'Avellino, dista ora solo tre punti. Quale migliore occasione per riportarsi in testa? La partita di stasera darà tante risposte, anche in chiave calciomercato, ed è su tutte le prime pagine di news Serie B.

Verona-Spezia, Pecchia punta la vetta, ma Di Carlo non ci sta

Aprile è appena iniziato e per il Verona è cominciato alla grande, con la vittoria di Trapani. Siamo agli sgoccioli del campionato e questo è un mese importantissimo, anche in vista delle tante partite che si giocheranno nelle prossime settimane. Quello di oggi è infatti il primo dei due turni infrasettimanali previsti ad aprile. Ed è chiaro che in questo momento i passi falsi pesano tantissimo. E l'Hellas, negli ultimi due mesi, ne ha fatti fin troppi. Ragion per cui questa sera per Pecchia c'è un solo risultato a disposizione: la vittoria. Attenzione però ad uno Spezia in leggera crisi, contestato dai tifosi al termine dell'ultimo match perso in casa col Benevento, ma ancora in piena corsa playoff. E difatti il tecnico degli scaligeri Fabio Pecchia ha avvisato i suoi alla vigilia: ''Lo Spezia è una squadra forte, con un allenatore molto esperto, serviranno ritmi altissimi per poter fare la nostra prestazione. Sono una squadra di livello, ma a prescindere dal tipo di atteggiamento che avranno vogliamo fare tutto per vincere''. Modulo che vince non si cambia. Sperimentato il 3-5-2 a Trapani, questo sistema di gioco vincente verrà riproposto stasera, nonostante il rientro dalla squalifica di Romulo e Bessa. I due brasiliani giocheranno mezz'ali ai fianchi di Bruno Zuculini. Sulle fasce Pisano e Souprayen, mentre in attacco Pazzini sarà sostenuto ancora da Siligardi, anche se Luppi da dietro scalpita dopo il gol al Provinciale

Dall'altra parte, come dicevamo, uno Spezia che si è riscoperto molto fragile. Le due sconfitte consecutive contro Cittadella e Benevento hanno fatto scattare l'allarme. Dopo svariate giornate lo Spezia è momentaneamente fuori dalla zona playoff, dodicesimo posto a meno due dall'ottavo, ma con una Salernitana in più come concorrente. E proprio per dare una svolta, l'allenatore Di Carlo è pronto al turnover: Vignali per De Col e Terzi per Ceccaroni in difesa, Maggiore e Sciaudone per Signorelli e Pulzetti a centrocampo e Baez per Fabbrini davanti. Questi dovrebbero essere i cambi rispetto all'ultimo match. Sarà certamente spettacolo al Bentegodi.