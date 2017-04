Real Madrid, clausola Theo: decisione presa

04/04/2017 11:16

REAL MADRID ATLETICO TEHO / Real Madrid pronto a beffare i cugini dell'Atletico. Come riporta 'Marca', i 'Blancos' avrebbero deciso di pagare la clausola rescissoria da 24 milioni di euro per acquistare Theo Hernández, giovane campione dell'Atletico Madrid in prestito all'Alaves. Classe '97, Theo si sta mettendo in mostra tramite grandi prestazioni scatenando gli interessi delle 'big' europee. Così, il Real avrebbe battuto la concorrenza trovando un accordo col giocatore. I 'Colchoneros' conoscono la sua intenzione, ma proveranno in tutti i modi a convincerlo di restare.

M.D.A.