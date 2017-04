Chievo, doppia ipotesi per Maran

04/04/2017 11:27

CHIEVO MARAN GENOA SASSUOLO - Rolano Maran fa gola a Genoa e Sassuolo. Il 53enne tecnico del Chievo - stando al 'Corriere di Verona' - sarebbe nel mirino dei 'Grifoni' e dei neroverdi per la prossima stagione, quando su entrambe le panchine dovrebbero esserci dei cambi al timone: Mandorlini potrebbe addirittura non arrivare a fine campionato e si parla già di un ritorno di Juric come traghettatore, mentre Di Francesco potrebbe spiccare il volo verso una 'big'. Maran, protagonista di un altro ottimo campionato in quel di Verona, non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza nel 2018 con i clivensi.



G.M.