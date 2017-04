Napoli-Juventus, Carnevale dà un consiglio a Sarri: "Attaccare sempre!"

04/04/2017 11:08

NAPOLI JUVENTUS CARNEVALE / Il Napoli di De Laurentiis ormai da tempo è tornato ai vertici del calcio italiano. Così, i tifosi meno giovani sono tornati a vivere emozioni vissute soltanto quando all'ombra del Vesuvio c'era Maradona. Tra i protagonisti di quella squadra di fine anni '80 c'era anche Andrea Carnevale, che ha parlato della rimonta del Napoli sulla Juve nei quarti di Coppa Uefa del 1989: "Fu un’emozione indescrivibile, maggiore di quella provata in finale a Stoccarda - dice alla 'Gazzetta dello Sport' - In Germania alzammo il trofeo, ma rimontare due reti alla Juve pareva fantascienza. Consigli a Sarri? Attaccare sempre, a costo di rischiare qualcosa. Del resto mi sembra nel 'dna' di questo Napoli e poi non vedo altra soluzione per provare a fare due gol ad una difesa granitica come quella della Juve. Mertens o Milik? Sinceramente, oggi Mertens dà maggiori garanzie perché è diventato un attaccante vero. Mi sembrano perfetti i sincronismi del tridente del Napoli quando c’è lui in campo. Fischi ad Higuain? Non pensavo che i fischi fossero così forti. Dalla tv mi è parso amareggiato e lo comprendo perché lui al Napoli ha dato tanto. Le scelte professionali non andrebbero giudicate ma immagino la rabbia del pubblico del 'San Paolo' che voleva prendersi una rivincita".

M.D.A.