Udinese, UFFICIALE: 'no' alla Francia di Fofana!

04/04/2017 11:04

COSTA D'AVORIO FRANCIA FOFANA UDINESE - Niente Francia: Seko Fofana sceglie la Costa d'Avorio. E' stata la stessa federazione dello stato africano ad ufficializzare la decisione del 21enne centrocampista dell'Udinese, che ha terminato in anticipo la sua stagione dopo la frattura al perone rimediata contro la Juventus. Il talento franco-ivoriano, in precedenza, aveva indossato la maglia della Francia nelle selezioni giovanili dall'Under 16 fino all'Under 19. Una pedina importante in più quindi per la Costa d'Avorio allenata da Wilmots.



G.M.