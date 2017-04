Calciomercato Milan, ancora nessun incontro Raiola-Fassone per Donnarumma: le ultime

Matteo Bellan (Twitter @TeoBellan)

04/04/2017 10:24

CALCIOMERCATO MILAN RINNOVO DONNARUMMA / Gianluigi Donnarumma domenica è stato protagonista di un errore abbastanza clamoroso in Pescara-Milan, ma nulla che possa intaccare il giudizio sul suo valore. Ha 18 anni ed è titolare della porta rossonera da quando doveva ancora compierne 17. Ha dimostrato molto e possiede margini di miglioramento importanti, che possono proiettarlo a diventare uno dei portieri più forti al mondo e magari anche della storia del calcio. Molti lo considerano l'erede di Gianluigi Buffon, ormai autentica leggenda di questo sport. E non è un caso che diversi top club lo abbiano messo nel mirino per le prossime sessioni di calciomercato. Il Milan, però, intende blindarlo andando a rinnovare il contratto ora in scadenza a giugno 2018.

Calciomercato Milan, il punto sul rinnovo di Donnarumma

Per il prolungamento contrattuale di Donnarumma servirà attendere, comunque, il closing della cessione del Milan. Oggi il quotidiano Tuttosport rivela che non ci sono stati ancora incontri tra Mino Raiola e i futuri dirigenti rossoneri Marco Fassone e Massimiliano Mirabelli. E pare che possa essere stato lo stesso agente a preferire di non incontrare ancora due manager in pectore e non ufficiali, ritenendolo inutile fino a quando le vicende societarie milaniste non saranno archiviate. E il noto procuratore italo-olandese, dopo non aver nascosto dubbi sulla futura proprietà cinese del 'Diavolo', sicuramente non renderà semplice la trattativa per il rinnovo di Gigio.

Il calciomercato Milan deve partire proprio dalla conferma del gioiello più prezioso della squadra, destinato a diventare un top player nel ruolo. Venderlo in estate oppure perderlo a parametro zero tra poco più di un anno sarebbe un duro colpo per i tifosi. In caso di closing, sarebbe un pessimo modo di iniziare per Yonghong Li. Ma la futura dirigenza rossonera vuole fortemente riuscire a trattenere il ragazzo. Per farlo, però, dovrà utilizzare argomenti particolarmente convincenti con Raiola. Sia sul piano economico che di progetto.