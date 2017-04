Napoli-Juventus, la probabile formazione di Sarri: cambi a centrocampo

04/04/2017 10:45

NAPOLI JUVENTUS PROBABILE FORMAZIONE / Napoli e Juventus al lavoro per recuperare energie fisiche e mentali in vista della semifinale di ritorno di Coppa Italia. Dopo il 3 a 1 rimediato allo 'Stadium' (condito da veementi proteste per la conduzione arbitrale), gli uomini di Sarri saranno chiamati a una prestazione ai limiti della perfezione per tentare la rimonta e accedere in finale, dove li attenderà la vincente di Roma-Lazio in programma stasera. Il 'San Paolo', che non ha ancora 'perdonato' quanto accaduto nel calciomercato estivo, a meno di colpi di scena (ovvero una esclusione dall'undici titolare), dovrebbe riaccogliere Higuain con fischi assordanti. Allegri, che il turnover lo ha operato in campionato, dovrebbe mandare in campo la formazione-tipo. Le ultime news Napoli, invece, vedono ottimismo sulle condizioni di Marek Hamsik, uscito malconcio dalla gara di domenica insieme a Strinic. A preoccupare Sarri, però, è la situazione di Pepe Reina, che anche ieri ha svolto lavoro differenziato (insieme a Tonelli, ormai fuori da gennaio).

Napoli-Juventus, formazione azzurra: Milik in ballottaggio

Con Reina non ancora al meglio a un giorno dal big match, è molto probabile la seconda presenza in quattro giorni per Rafael. In difesa, invece, Ghoualm tornerà sulla corsia sinistra mentre a destra c'è il ballottaggio tra Hysaj e Maggio (che nella gara di andata si rese protagonista di una prestazione convincente). Al centro, a meno di sorprese, restano fdortemente favoriti Albiol e Koulibaly, che l'altro ieri marcarono bene Higuain. La maggior parte dei cambi di Sarri convergerà sul centrocampo, dove Zielinski e Diawara sono favoriti su Allan e Jorginho per affiancare Hamsik (che dovrebbe aver recuperato al massimo dopo il problema muscolare di domenica). Infine, in attacco c'è il ballottaggio tra Milik e Mertens come punta centrale: nelle ultime ore sembrano salire le quotazioni del polacco. Sarri potrebbe optare per un attaccante più fisico sfruttando anche le sue doti aeree. Sugli esterni confermati Insigne e Callejon. A poco più di 24 ore dal match, Sarri deve sciogliere gli ultimi dubbi. Ecco la probabile formazione del Napoli:

NAPOLI (4-3-3-): Rafael; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Zielinski, Diawara, Hamsik; Callejon, Milik, Insigne. All.: Sarri.

M.D.A.