Barcellona, comunicato UFFICIALE: gli aggiornamenti su Rafinha

04/04/2017 10:43

BARCELLONA JUVENTUS INFORTUNIO RAFINHA - Nuovo comunicato del Barcellona sull'infortunio di Rafinha, ko nel primo tempo della trasferta contro il Granada. Il club blaugrana - dopo gli esami sostenuti lunedì - conferma la piccola lesione al menisco del ginocchio destro per il 24enne laterale brasiliano e nelle prossime 48 ore si avrà un quadro più chiaro sulle terapie a cui si dovrà sottoporre. E' da escludere quindi un recupero di Rafinha per la doppia-sfida di Champions League con la Juventus, con il giocatore che dovrebbe restare ai box per almeno 3 settimane.



G.M.