Calciomercato Roma, Monchi: "Giallorossi? Ecco il problema. Spalletti e Sampaoli..."

04/04/2017 10:05

CALCIOMERCATO ROMA MONCHI / Monchi, direttore sportivo uscente del Siviglia e 'promesso sposo' della Roma, ha parlato del suo futuro nel corso di un'intervista concessa a 'El Partidazo de Cope': "Quando arriverà l'annuncio con la Roma? Quando troverò un accordo con un nuovo club lo farò sapere. La Roma è lì, ci sono stati dei contatti, ma non è ancora chiuso. È un club importante. Li ho incontrati a Londra e il problema è che si è venuto a sapere. Non so se Spalletti continuerà. Se Luis Enrique mi piace? Sarei cieco se dicessi che non mi piace, i risultati sportivi sono eccezionali. Sampaoli? Credo che rimarrà a Siviglia. Chi deve scegliere la rosa tra allenatore e direttore sportivo? E' un mix. Il tecnico deve indicare un profilo e il ds individuare il nome".

S.D.