Coppa Italia, Roma-Lazio: probabili formazioni, dove vederla in TV e calcolo qualificazione

Andrea Della Sala (@dellas8427)

04/04/2017 10:40

COPPA ITALIA ROMA LAZIO / Questa sera alle ore 20.45 allo Stadio Olimpico si giocherà la semfinale di ritorno di Coppa Italia tra Roma e Lazio che decreterà chi tra giallorossi e biancocelesti approderà alla finale e incontrerà la vincente di Napoli-Juventus. Nel match d'andata si è imposta la squadra di Simone Inzaghi che ha battuto i rivali per 2-0 grazie alle reti di Milinkovic-Savic nel primo tempo e di Ciro Immobile nel secondo. La Lazio partirà questa sera con il vantaggio di due reti e toccherà alla Roma provare a ribaltare il risultato per cercare di raggiungere la finale e conquistare un trofeo che potrebb trattenere alla guida della squadra nella prossima stagione Luciano Spalletti. Per passare il turno la Roma dovrà vincere con due gol di scarto, con il 2-0 si andrà ai supplementari. La Lazio, invece, potrà permettersi anche di perdere, ma non dovrà commettere l'errore di entrare in campo per difendersi.

La delicata sfida di questa sera tra Roma e Lazio, valida per il ritorno di semifinale di Coppa Italia, sarà visibile in chiaro su Rai 1. Calciomercato.it vi offrirà la diretta testuale sul sito e sul profilo Twitter, con tutti gli aggiornamenti in tempo real sul match. Dalle parole di Spalletti nella conferenza della vigilia, fino a quelle di Inzaghi, passando per le ultime di formazioni di questa importante partita tra Roma e Lazio ecco gli ultimi aggiornamenti sulla gara da parte di Calciomercato.it.

Coppa Italia, le probabili formazioni di Roma-Lazio

Come ribadito da Luciano Spalletti in conferenza stampa la sfida di questa sera tra Roma e Lazio sarà molto importante per la stagione dei giallorossi. Il tecnico ha fiducia nella sua squadra e nelle possibilità di ribaltare il 2-0 dell'andata e ha parlato di questo derby come una partita chiave per la stagione della Roma e anche per il futuro del tecnico, perché permetterebbe l'accesso a una finale e garantirebbe ai giallorossi di poter essere in corsa per la conquista di un trofeo in questa stagione. La news Roma vedranno la squadra di casa fin dai primi minuti premere sull'acceleratore per trovare il prima possibile un gol che potrebbe riaprire il discorso qualificazione che dopo il match dell'andata pende a favore della Lazio. Spalletti pare intenzionato a schierare la sua formazione con il 4-2-3-1 con De Rossi che dovrebbe partire dalla panchina. Il centrocampista giallorosso si allenato col gruppo, ma al termine della seduta è apparso ancora dolorante e così a partire dal 1' dovrebbe essere Paredes. Il tecnico romanista sembra voler cambiare modulo per tornare alla difesa a quattro con Juan Jesus in vantaggio su Fazio (non al meglio, sembra andare verso il forfait). Se Spalletti dovesse scegliere questo tipo di schieramento potrebbe rimanere inizialmente in panchina Bruno Peres e al suo posto giocherebbe El Shaarawy largo a sinistra.

Dopo la gara d'andata, la Lazio questa sera scenderà in campo con il vantaggio di due reti. La squadra di Simone Inzaghi, probabilmente, proverà a impostare la partita sulle ripartenze cercando di colpire la Roma che potrebbe scoprirsi alla ricerca del gol. Il tecnico dei biancocelesti Inzaghi ha chiesto ieri in conferenza stampa una gara di grande umiltà e sacrificio ai suoi giocatori, ricordando che siglare un gol potrebbe essere determinante per il passaggio del turno. La news Lazio dicono che la squadra dovrebbe schierarsi in campo con un 3-5-1-1 proprio per cercare di rimanere coperta e per ripartire velocemente una volta conquistata palla. In porta ancora Strakosha (ancora infortunato Marchetti), difesa a tre con Bastos, de Vrij e Wallace. Il riferimento in attacco sarà Ciro Immobile e alle sue spalle agirà libero di svariare Felipe Anderson. Inzaghi dovrà fare a meno dello squalificato Parolo e in mediana dovrebbero esserci Milinkovic-Savic, Biglia e Lulic.

PROBABILI FORMAZIONI



ROMA (4-2-3-1): Alisson; Rudiger, Manolas, Juan Jesus, Emerson; Paredes, Strootman; Salah, Nainggolan, El Shaarawy; Dzeko. All. Spalletti



LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Bastos, de Vrij, Wallace; Basta, Milinkovic-Savic, Biglia, Lulic, Lukaku; Felipe Anderson; Immobile. All. Inzaghi

Derby Roma-Lazio, il calcolo qualificazione per la finale

Forte del 2-0 della gara d'andata, la Lazio di Simone Inzaghi passa il turno con una sconfitta con un gol di scarto o con una sconfitta con due gol di scarto, ottenuta però segnando almeno un gol (es. 3-1, 4-2 etc). Il 2-0, stasera, porterebbe le due squadre ai tempi supplementari e, eventualmente, ai rigori. La Roma, per passare il turno nei 90', deve ottenere una vittoria con tre gol di scarto.





Arbitro: Rizzoli