Closing Milan, 13 aprile data 'x', oggi riunione operativa: la situazione

Matteo Bellan (Twitter @TeoBellan)

04/04/2017 10:13

CLOSING MILAN NEWS / Il closing della cessione del Milan da Fininvest alla Rossoneri Sport Investment Lux di Yonghong Li si avvicina sempre di più. Dalle ultime news Milan viene confermato che le firme dovrebbero avvenire il 13 aprile, mentre il 14 aprile ci sarà l'Assemblea dei Soci in sede per ratificare la nomina dei nuovi vertici societari e modificare alcuni articoli dello Statuto. Saranno due giornate storiche per il club di via Aldo Rossi, che dopo 31 anni sotto la proprietà di Silvio Berlusconi è pronto ad aprire un nuovo capitolo. C'è un po' di scetticismo sul futuro, viste le vicende poco chiare di questi mesi, però il prossimo calciomercato estivo potrebbe chiarire in maniera efficace le intenzioni e la consistenza dei nuovi padroni.

Closing Milan, Yonghong Li il 13 aprile dovrebbe chiudere

Stando alle indiscrezioni riportate oggi da 'La Gazzetta dello Sport', i lavori stanno procedendo in vista del closing del 13 aprile e queste giornate sono state di stampo prettamente tecnico. Legali e advisor delle parti sono in contatto, la macchina organizzativa è ripartita dopo i due closing saltati tra dicembre e marzo. Questa, però, dovrebbe essere la volta buona. Oggi è in programma una riunione operativa tra Fininvest, Community (uno degli advisor dei cinesi) e Milan in cui verranno esaminati gli aspetti organizzativi e relativi alla comunicazione.

Il programma dovrebbe essere il seguente.

13 aprile: firme davanti al notaio sul contratto per sancire il closing della compravendita del Milan e incontro tra Silvio Berlusconi e Yonghong Li.

14 aprile: Assemblea dei Soci, elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione, modifica allo Statuto societario, conferenza stampa di insediamento (comunque da non escludere per la mattina seguente) e visita a Milanello.

15 aprile: prima presenza a San Siro dei nuovi vertici societari del Milan in occasione del derby contro l'Inter.

Fininvest e la controparte sono al lavoro per rispettare la tabella di marcia. Si sta facendo di tutto per completare il passaggio del capitale azionario il 13, in modo da non andare troppo a ridosso del fine settimana pasquale. Yonghong Li, dopo i 250 milioni di euro di caparre, deve versare l'ultima tranche da 270 milioni per completare l'acquisizione del 99,93% delle quote rossonere. In suo soccorso è giunto il fondo Elliott Management Corporation, che con un prestito da 303 milioni (da utilizzare in parte per il closing e in parte per debiti e gestione del club) ha salvato un'operazione che sembrava destinata a fallire.