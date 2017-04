Roma-Lazio, le ultime da Trigoria: Fazio verso il forfait

04/04/2017 09:31

DERBY ROMA-LAZIO / Oggi è il grande giorno del derby Roma-Lazio, valido per il ritorno della semifinale di Coppa Italia (si parte dal 2-0 per i biancocelesti nella gara d'andata). Per l'occasione, Luciano Spalletti dovrà con ogni probabilità rinunciare a Federico Fazio dal primo minuto. Le ultime da Trigoria sulla probabile formazione giallorossa, infatti, vedono il brasiliano Juan Jesus nettamente favorito rispetto al compagno di squadra argentino. Più chance di partire titolare, invece, per Daniele De Rossi, altro 'acciaccato' romanista. Con ogni probabilità, Spalletti ritornerà al modulo 4-2-3-1 per tentare la 'rimonta'.

S.D.