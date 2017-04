Calciomercato Milan, contatti avviati con il Barcellona per Deulofeu

Matteo Bellan (Twitter @TeoBellan)

04/04/2017 09:55

CALCIOMERCATO MILAN BARCELLONA DEULOFEU / Gerard Deulofeu ha già conquistato tutti in casa Milan. Innanzitutto la società, che ha puntato su di lui nel calciomercato di gennaio e che avrà qualche rammarico nel non avere un diritto di riscatto sul cartellino. In secondo luogo Vincenzo Montella, che conoscendolo da tempo ne ha avallato l'arrivo e lo ha valorizzato. Ci sono poi i compagni e i tifosi, che col tempo lo hanno conosciuto meglio e lo stanno apprezzando molto. Il desiderio nell'ambiente rossonero è quello di trattenerlo anche nella prossima stagione. Il problema è che molto dipenderà dal Barcellona, che detiene un diritto di recompra a 12 milioni di euro sul cartellino di proprietà dell'Everton. Il calciomercato Milan sarà condizionato delle scelte del Barça.

Calciomercato Milan, l'obiettivo è confermare Deulofeu

Già nella giornata di ieri era emersa la volontà del Milan di trattenere Deulofeu, E le indiscrezioni provenienti dalla Spagna sono state confermate anche oggi in Italia da 'La Gazzetta dello Sport'. Il club rossonero è grato allo spagnolo per quanto fatto in queste settimane a livello di rendimento; il giocatore stesso è grato al 'Diavolo' per avergli dato un'occasione e averlo rilanciato dopo i mesi bui all'Everton. Gerard è divenuto presto titolare con Montella e si è ripreso la maglia della Nazionale dopo tre anni.

Il Barcellona monitora la situazione, pronto ad esercitare la clausola da di recompra da 12 milioni per riportare Deulofeu al Camp Nou. Ma nel frattempo anche il Milan si muove. Adriano Galliani ha da tempo avviato i contatti con Ariedo Braida, ex dirigente rossonero e oggi nel club catalano, per programmare la permanenza a Milanello del ragazzo. Nonostante un closing che dal 13-14 aprile potrebbe estrometterlo definitivamente dalla dirigenza, lo storico amministratore delegato del Milan discute di operazioni di mercato. Sia per tenersi pronto in caso di eventuale fallimento dell'operazione di cessione del club e sia per lasciare in eredità a Marco Fassone e Massimiliano Mirabelli una trattativa già cominciata, seppur poi da approfondire e perfezionare a fine stagione.