Calciomercato Serie A, da Bacca a Milik: quattro bomber 'italiani' per il Marsiglia

04/04/2017 09:09

CALCIOMERCATO SERIE A MARSIGLIA / In vista della riapertura del calciomercato in estate, il Marsiglia di Rudi Garcia ha stanziato una cifra compresa tra i 30 ed i 40 milioni di euro per il nuovo bomber. Secondo quanto si legge sulle pagine de 'L'Equipe', tra gli attaccanti nell'orbita del club transalpino figurano i nomi di alcuni protagonisti del calciomercato Serie A come Arkadiusz Milik del Napoli, Carlos Bacca del Milan, Edin Dzeko della Roma e Mario Mandzukic della Juventus ('chiamato' a Marsiglia dall'ex compagno di squadra Patrice Evra),

Gli altri profili 'utili' in casa OM sono quelli di Alvaro Morata, Javier Hernandez, Jackson Martinez, Michy Batshuayi, André Silva, Nicolai Jorgensen, Moussa Dembelé, Anthony Modeste, Olivier Giroud, Kevin Gameiro.