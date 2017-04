04/04/2017 08:50

BORRIELLO CAGLIARI / Marco Borriello-Cagliari: ancora insieme. Secondo quanto si legge sulle pagine dell'edizione odierna di 'Tuttosport', l'attaccante - 13 gol messi a segno in Serie A fino ad ora in questa stagione - dovrebbe restare un altro anno in Sardegna nonostante l'attuale contratto in scadenza a giugno 2017.

S.D.