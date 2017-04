Calciomercato Juventus, occhi sulla stella della Lega Pro

04/04/2017 08:30

CALCIOMERCATO JUVENTUS MARSURA / La Juventus monitora anche il campionato di Lega Pro in vista della riapertura del calciomercato in estate: secondo quanto si legge su 'Tuttosport' oggi in edicola, la società bianconera ha messo gli occhi su Davide Marsura, esterno d'attacco del Venezia allenato da Filippo Inzaghi. Il piano juventino è quello di prendere il controllo del giocatore, testandolo in un altro club di Serie A (Atalanta, Empoli o Sassuolo).

S.D.