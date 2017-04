Milan, da Gabriel a Mastour: il weekend dei giocatori in prestito

Matteo Bellan (Twitter @TeoBellan)

04/04/2017 08:26

MILAN NEWS PRESTITI / In casa Milan nelle sessioni di calciomercato di questa stagione si è agito spesso con la formula del prestito, non solo in entrata, ma anche in uscita. E a proposito di chi ha lasciato Milanello a titolo temporaneo, spesso ci si scorda di loro. O perché non vengono considerati giocatori futuribili oppure perché semplicemente non giocano e dopo un po' si attende solamente un loro ritorno alla base. Oggi andiamo a prendere in esame l'ultimo weekend dei calciatori di proprietà rossonera che si trovano in prestito in altre squadre.

Milan, giocatori in prestito: l'ultimo weekend di campionato

GABRIEL (Cagliari): il portiere brasiliano nella vittoria per 3-1 dei sardi a Pescara è rimasto in panchina per la terza partita consecutiva. Dopo i cinque gol presi contro l'Inter, l'ex Cruzeiro è stato accantonato in favore di Rafael. Mister Massimo Rastelli per adesso sembra intenzionato a non cambiare le gerarchie.

JOSE' MAURI (Empoli): si era rivisto in campo per una ventina di minuti contro il Napoli, dopo le due partite saltare per uno stiramento a un gluteo, ma nell'ultimo turno a Roma contro i giallorossi è stato a guardare per tutta la partita. Doveva essere la stagione del rilancio per l'italo-argentino, che a Parma fece vedere grandi qualità e poi al Milan ha vissuto un'annata con pochissimo spazio. Invece per adesso Giovanni Martusciello non gli sta dando le chance che ci si aspettava.

DIEGO LOPEZ (Espanyol): è un titolare fisso della seconda squadra di Barcellona. Ha giocato dal primo minutio anche nell'ultima vittoria casalinga per 2-1 contro il Betis Siviglia. Subisce gol su calcio di rigore, intuendo comunque la traiettoria del pallone calciato da Ruben Castro. L'Espanyol, stando alle recenti news Milan, sembra intenzionato a comprare il suo cartellino a fine stagione, visto l'ottimo rendimento e anche il record di imbattibilità stabilito.

RODRIGO ELY (Alaves): messi alle spalle l'infortunio muscolare e alcune panchine, il difensore italo-brasiliano sta trovando spazio. Dopo la prima partita da titolare nella vittoria casalinga per 1-0 contro la Real Sociedad, è stato schierato dall'inizio pure nel 3-0 subito contro il Real Madrid al Bernabeu. Ely sfiora il gol nel secondo tempo, coi blancos già sul 2-0, ma in generale la sua prova non è convincente dato che fatica molto a tenere a bada un grande centravanti come Karim Benzema.

JHERSON VERGARA (Arsenal Tula): il centrale colombiano contro il Tom Tomsk (vittoria 3-0 dei suoi), contro cui all'andata fece invece il suo esordio nel campionato russo, colleziona la terza panchina consecutiva. Il 22enne paga la pessima prestazione nel 3-0 subito in casa dell'Orenburg nella prima partita del 2017, dopo la pausa invernale iniziata a dicembre.

HACHIM MASTOUR (PEC Zwolle): ormai è un caso, non gioca nella Eredivisie (la Serie A olandese) dal 15 gennaio e finora ha messo assieme solo 5 presenze con 150 minuti totali in campo. Pochissimo spazio per un ragazzo che era considerato un sicuro futuro campione. Nell'ultimo turno non viene neppure convocato nell'1-1 contro l'SBV Excelsior. A volte viene mandato anche nella formazione Under 21, segnale che il fantasista italo-marocchino neppure in Olanda ha trovato il posto giusto per rilanciarsi.

STEFAN SIMIC (Mouscron): dopo una prima parte di stagione da titolare, nel 2017 il difensore ceco ha trovato meno spazio. Ma nelle ultime due partite è tornato titolare è la squadra ha prima battuto 1-0 il favorito Standard Liegi in casa e poi 2-0 in trasferta il KV Kortrijk. Buona prestazione la sua, che ora può ritrovare continuità di impiego e maturare ulteriormente.

GIAN FILIPPO FELICIOLI (Ascoli): non convocato per il match casalingo contro il Carpi, perso 2-1, a causa di una contusione alla spalla.

GIACOMO BERETTA (Carpi): l'attaccante resta in panchina nella trasferta di Ascoli vinta 2-1 dalla squadra emiliana.

ANDREJ MODIC (Brescia): periodo negativo per lui, che nelle ultime sei giornate per due volte non è stato convocato e per altre quattro è rimasto in panchina. Anche nel 2-2 contro la Virtus Entella si è guardato la partita da bordo campo, totalizzando zero minuti. Non gioca dal 24 febbraio, quando disputò 11 minuti nel 4-1 casalingo contro il Cittadella. Stagione da dimenticare per il centrocampista bosniaco.

DAVIDE DI MOLFETTA (Prato): 45 minuti da subentrato nel secondo tempo nella sconfitta 1-0 nel derby toscano contro il Pontedera. Cerca con la sua fantasia di cambiare la storia della partita, ma senza riuscirci.