Calciomercato Milan, da Belotti a Dzeko: che 'tentazioni' per il nuovo bomber!

Stefano D'Alessio (Twitter: @SDAlessio)

04/04/2017 08:10

CALCIOMERCATO MILAN BELOTTI DZEKO / La sentenza arriva dalle colonne dell'edizione odierna di 'Tuttosport': Carlos Bacca è stato bocciato, il Milan ha avviato il casting per la ricerca del nuovo centravanti sul calciomercato. Gianluca Lapadula dovrebbe rimanere in rossonero, ma la prossima stagione partirà ancora una volta alle spalle del bomber titolare, che salvo sorprese non sarà però il colombiano.

Il centravanti preferito di Mirabelli è Pierre-Emerick Aubameyang, ma l'asta internazionale che si profila all'orizzonte sull'attaccante del Borussia Dortmund rischia di far schizzare il prezzo attorno ai 100 milioni di euro. L'ostacolo Real Madrid - molto interessato al gabonese - sarà difficile da superare per i rossoneri, ma l'eventuale approdo di Aubameyang alla corte di Zidane potrebbe spingere Alvaro Morata in rossonero. L'ex Juventus, già quest'anno, è 'chiuso' da Karim Benzema (anche lui accostato al Milan in tempi recenti).

In Inghilterra, il radar di calciomercato Milan ha intercettato i profili di Alexis Sanchez, in probabile uscita dall'Arsenal, e di Sergio Aguero, che il Manchester City potrebbe lasciar partire con un Gabriel Jesus in rampa di lancio. In Francia, invece, il Milan non molla la presa su Lacazette del Lione, nel mirino però anche dell'Atletico Madrid.

E in Italia? La doppia tentazione rossonera è più sogno che realtà: piacciono Edin Dzeko della Roma e Andrea Belotti del Torino, ma le operazioni si presentano molto complicate.