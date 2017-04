Calciomercato Juventus, affare Bentancur: bonus e percentuale sulla rivendita, ecco i dettagli

Lorenzo Polimanti (@oldpoli)

04/04/2017 08:00

CALCIOMERCATO JUVENTUS BENTANCUR / La Juventus è già nel futuro. Dopo aver annunciato durante il calciomercato di gennaio gli acquisti di Riccardo Orsolini e Mattia Caldara, lasciati rispettivamente in prestito ad Ascoli e Atalanta, ieri i bianconeri hanno abbracciato anche Rodrigo Bentancur, gioiello classe '97 in arrivo dal Boca Juniors. La 'Vecchia Signora' aveva già annunciato da tempo al presidente Daniel Angelici l'intenzione di esercitare entro il 20 aprile l'opzione d'acquisto ottenuta nel 2015 nell'ambito dell'affare Tevez e per il quale era stato stabilito un prezzo che, all'epoca, sembrava piuttosto alto: 9,4 milioni di euro. La crescita costante dell'uruguaiano, però, ha convinto la dirigenza juventina a definire l'operazoine, che dunque a breve sarà ufficializzata.



Intanto spuntano nuovi dettagli sul contratto e gli accordi tra società. Come riferisce il 'Corriere dello Sport' che cita fonti argentine, infatti, al Boca andranno altri 2 milioni di euro in caso di permanenza di Bentancur alla Juventus per almeno tre stagioni ed il 50% di una futura rivendita. Sono previsti inoltre bonus da 500mila euro legati ad obiettivi individuali (10 presenze, 10 gol) e di squadra (qualificazione in Champions League).