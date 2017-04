Calciomercato Inter, Schick brilla sotto gli occhi di Ausilio

04/04/2017 07:46

CALCIOMERCATO INTER SCHICK / Nella serataccia di 'San Siro' che ha praticamente chiuso il sogno di tornare subito in Champions League, l'Inter potrebbe aver tratto almeno delle importanti indicazioni in vista del prossimo calciomercato. I vertici nerazzurri, infatti, hanno approfittato della sfida con la Sampdoria per monitorare da vicino diversi gioielli in casa ligure, tra cui in modo particolare l'attaccante Patrik Schick. Il ceco classe '96 è da tempo nei radar di calciomercato Inter, nonché della Juventus che ha fatto irruzione nelle ultime settimane, e proprio di fronte alla formazione interista ieri ha ben figurato confermando ancora una volta i buoni rapporti stilati fin qui dagli osservatori meneghini. Un gol, quello dell'1-1, unito ad una prestazione di sacrificio e qualità, con lampi di classe e pure un paio di tunnel rifilati a Miranda.

Proprio prima dell'inizio del match, il presidente Massimo Ferrero aveva però avvertito le pretendenti: "Non vogliamo cedere Schick. La clausola da 25 milioni di euro vale solo per l'estero? C'è una canzone che dice: 'Non sono in vendita...'". E nel post-partita a fargli eco è il tecnico Marco Giampaolo: "Ha la possibilità di mettersi in mostra ma spero rimanga". La Sampdoria, dunque, farà di tutto per trattenerlo. Ma l'Inter c'è, ed è pronta a bussare.