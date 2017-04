Juventus-Barcellona, Rakitic 'teme' i bianconeri: "Non hanno difetti. La chat con gli juventini? Non è vero"

Lorenzo Polimanti (@oldpoli)

04/04/2017 07:30

JUVENTUS BARCELLONA RAKITIC / Il conto alla rovescia corre veloce, ci siamo quasi. Si avvicina sempre più il quarto di finale di Champions League che vedrà di fronte Juventus e Barcellona. Ed in vista della sfida, ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport' si racconta il blaugrana Ivan Rakitic: "Conosco gli italiani... Vi piace lasciare la pressione agli altri. La Juve una squadra in crescita? Da quanti anni vince la Serie A? Due anni fa era in finale di Champions, non è che non ha giocato il torneo negli ultimi cinque anni. E poi per me la Juve, quando si parla di calcio italiano, è un punto di riferimento preciso, e posso estendere il concetto anche all'Europa. Ha una storia spettacolare e oggi è tra i 5-10 migliori club al mondo, è difficile da affrontare ed è abituata a vincere, ce l'ha nel dna. Sarà una sfida complicata per noi. Le indiscrezioni sulla chat di Whatsapp con Mandzukic, Dani Alves e Pjaca? Falso, non esiste. Di vero c'è solo che mi trovo molto bene con Dani Alves".

Rakitic, poi, chiosa: "Non vedo difetti nella Juventus. Da anni ha le idee molto chiare, è una squadra nella quale le cose non succedono per caso. Per questo sarà dura: sa giocare sotto pressione, anche quando va sotto non perde la testa e se va in vantaggio sa cosa fare. Una squadra molto molto completa, candidata alla vittoria in ogni competizione".