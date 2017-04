Gossip, Dani Alves 'vittima' della fidanzata

04/04/2017 00:55

GOSSIP JOANA SANZ DANI ALVES / Dani Alves sempre più social. Il difensore della Juventus è spesso protagonista su Instagram con i suoi video, che diventano virali una volta pubblicati. Insieme all'ex Barcellona non manca quasi mai la bella fidanzata Joana Sanz. E' proprio lei, in questa circostanza, a farsi gioco del compagno, che viene ripreso mentre prova a fare benzina. Nelle stories Instagram della Sanz si vede così un Dani Alves in seria difficoltà e la modella che se la ride felicemente.

M.S.