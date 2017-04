Inter, Icardi: "l'Argentina un premio, ma se devo tornare stanco..."

04/04/2017 04:03

INTER ARGENTINA ICARDI / Al termine del match di 'San Siro' contro la Sampdoria. L'attaccante dell'Inter, Icardi ha rilasciato una battuta anche sull'Argentina. Nell'ultimo periodo si è tornato a parlare con insistenza della mancata convocazione del capitano dell'Inter in Nazionale: "Vestire la maglia dell'Argentina sarebbe un premio ma se poi devo tornare stanco come i miei compagni... (ride, ndr.). A parte gli scherzi - ammette Icardi ai microfoni di 'Sky Sport' - se mi dovessero chiamare sarei contentissimo. Non c'è altro di dire".

M.S.