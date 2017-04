Inter-Sampdoria, Icardi: "Problema fisico. Candreva mi ha chiesto scusa"

03/04/2017 23:40

INTER SAMPDORIA ICARDI / Mauro Icardi rimane a secco e l'Inter esce sconfitta da 'San Siro'. Il bomber dei nerazzurri ha parlato al termine del match contro la Sampdoria, che allontana definitivamente la squadra dalla zona Champions League - "Penso sia una cosa logica dopo questa sconfitta - ammette ai microfoni di 'Sky Sport' l'argentino - Ora bisogna puntare all'Europa League. Sarebbe ipocrita sostenere di poter arrivare in Champions League. C'è stato un calo nel secondo tempo perché ci sono tanti giocatori che vanno in Nazionale. Non penso che il ko sia un problema di tattica ma fisico. Nella ripresa abbiamo smesso di correre. Crescita? I risultati dipendono sempre da noi. Con Pioli abbiamo fatto bene. Dopo una partita come oggi non si può buttare tutto via".

GOL SBAGLIATO - "Ho parlato con Candreva, che mi ha chiesto scusa che era un po' forte. Non penso che potevo fare altro anche se avrei dovuto fare gol".

PIOLI - "E' la persona giusta che ha fatto grandi cambiamenti. Non si può giudicare per una partita del genere".

M.S.