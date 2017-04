Inter-Sampdoria, Giampaolo: "Noi come l'Atalanta? Siamo dei sognatori"

03/04/2017 23:28

SAMPDORIA INTER/ E' un Marco Giampaolo molto soddisfatto quello che ha commentato ai microfoni di 'Sky Sport' il successo ottenuto dalla Sampdoria in casa dell'Inter: "Quagliarella ha detto che Giampaolo è il vero top-player della Sampdoria? Ci godiamo questa vittoria, la seconda a San Siro. I ragazzi sono stati straordinari, hanno saputo soffrire certificando la nostra crescita. Siamo stati bravi contro un'Inter che è una squadra forte individualmente. Sampdoria contesto ideale? Le situazioni cambiano a seconda dei posti. In linea di massima penso che quando scegli un allenatore devi assecondarlo. Se credo che la Sampdoria possa fare ancora meglio, magari come l'Atalanta di quest'anno? Non possiamo dirlo, l'atteggiamento dei giocatori può fare la differenza e lo scouting può aggiungere qualcosa. Noi siamo dei sognatori, con pochi calcoli e molta ricerca capita di allenare gruppi disponibili come quello di quest'anno o l'Empoli dell'anno scorso".

S.F.