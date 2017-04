Calciomercato Genoa, Mandorlini in bilico: torna Juric?

03/04/2017 23:19

CALCIOMERCATO GENOA/ Situazione nera in casa Genoa all'indomani del clamoroso 0-5 rimediato al 'Ferraris' contro l'Atalanta. La panchina di Andrea Mandorlini è in bilico e i dirigenti del 'Grifone' stanno valutando un suo possibile esonero. Come riferito da 'Il Secolo XIX', al momento si pensa di affidare la squadra nuovamente a Ivan Juric, l'allenatore che lasciò il posto proprio a Mandorlini. La situazione è in evoluzione, la società si sta prendendo del tempo per riflettere e scioglierà le riserve nelle prossime ore.

S.F.