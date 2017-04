Inter-Sampdoria, Pioli: "Abbiamo smesso di giocare. Futuro? Nessun timore"

03/04/2017 23:08

INTER SAMPDORIA PIOLI / Sconfitta pesante per l'Inter di Stefano Pioli. Il tecnico dei nerazzurri ha parlato al termine del match contro la Sampdoria, che allontana quasi definitivamente la squadra dalla zona Champions: "Abbiamo sprecato un'occasione - ammette ai microfoni di 'Sky Sport' - Purtroppo dopo il pareggio della Samp abbiamo smesso di giocare. Avevamo approcciato bene la partita ma poi sono venuti a mancare degli equilibri. Dobbiamo essere più squadra. Rigore Brozovic? E' un'ingenuità grave, questo è poco ma sicuro"

FUTURO - Inevitabile parlare del futuro. Il calciomercato dell'Inter della prossima estate non potrà che ripartire dal tecnico - "Non ho timore ne altri pensieri che quelli di tirare fuori il massimo dai miei giocatori e dare tutto - ammette Pioli a 'Premium Sport' - Tireremo le somme a fine stagione, ne state parlando voi del resto. Io non ci penso, oggi abbiamo perso un'occasione ma abbiamo altre partite per dimostrare di essere una squadra di valore".

Inter-Sampdoria, la Champions League si allontana

Le news Inter sono chiaramente legate ad una Champions League sempre più distante. I punti dal terzo posto, occupato dal Napoli, salgono a nove ma il calendario non è certo facile: "Il nostro obiettivo è di tornare a vincere fin dalla prossima partita - prosegue il tecnico dell'Inter - Nel primo tempo abbiamo fatto bene, ma le partite non finiscono al 50esimo: le occasioni le abbiamo create anche nella frenesia della ripresa, ma a prescindere da questo dobbiamo tornare a essere squadra per 95 minuti".

