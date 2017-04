Inter-Sampdoria, infortunio Gagliardini: ecco le sue condizioni

03/04/2017 23:09

INTER SAMPDORIA/ Serata da dimenticare per l'Inter che perdendo in casa contro la Sampdoria, ha perso sempre più terreno dal terzo posto del Napoli. Oltre alla sconfitta, i nerazzurri devono fare i conti anche con l'infortunio di Gagliardini. Il centrocampista era uscito dal campo dopo il primo tempo per lasciare posto a Kondogbia a causa di un problema fisico. Come trapela dal 'Meazza', Gagliardini ha riportato un trauma distorsivo alla caviglia destra. Bisognerà aspettare le prossime ore per capire l'entità del suo problema.

S.F.