Italia, abbandonato il palco dei Mondiali 2006. Materazzi: "Lo prendo io!"

03/04/2017 22:45

ITALIA PALCO VITTORIA MONDIALI 2006 MATERAZZI / Un autentico cimelio nazionale, un oggetto che ogni italiano vorrebbe avere nel proprio giardino che invece è finito nel dimenticatoio. Si tratta del palco sul quale la Nazionale azzurra ha alzato la coppa del Mondo nel 2006 dopo aver battuto la Francia ai rigori. Un simbolo di quella serata storica che meriterebbe spazio in un angolo di Coverciano e che invece giace abbandonato come un rifiuto nel parco che circonda l'Olympiastadion di Berlino, impianto dove si giocò il match.

"Non posso dirvi da quanto tempo sia lì", ha spiegato Martin Pallgen, portavoce dell'assessorato allo sport del Comune, a 'ESPN'. "È un avanzo. Una casa d'aste con sede ad Amburgo, che agisce per conto della FIFA, non è riuscita a venderlo: un paio di italiani si sono interessati, ma nessuno l'ha mai comprato. Chi lo vuole, lo può prendere", ha rincarato la dose Lutz Imhof, event manager dell'Olympiapark. Un'offerta che non è passata inosservata nel nostro paese: "Lo voglio io", ha dichiarato Marco Materazzi - autore del gol dell'1-1 in quel 'famoso' 9 luglio - a 'La Gazzetta dello Sport'.

D.G.