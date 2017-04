Serie A, Inter-Sampdoria 1-2: Schick-Quagliarella, che rimonta! Addio Champions

03/04/2017 22:41

SERIE A INTER SAMPDORIA / La 30a giornata di serie A va in archivio con il successo della Sampdoria. I blucerchiati hanno battuto a sorpresa l'Inter in rimonta grazie alle reti di Schick e Quagliarella. Una vittoria più che meritata della squadra di Giampaolo, che mette la parola fine ai sogni Champions degli uomini di Pioli.

I nerazzurri, in vantaggio con la rete di D'Ambrosio, sull'ottimo assist di Banega, hanno chiuso il primo tempo in vantaggio. Nella ripresa la rimonta della Sampdoria, siglata dai due attaccanti: Schick ha ribadito in rete un colpo di testa di Silvestre, destinato in porta. Il 2 a 1 finale porta la firma di Quagliarella che sul dischetto non ha sbagliato. Rigore concesso giustamente per un fallo di mano di Brozovic. Con questo risultato l'Inter resta a 55 punti a 9 punti dal Napoli. La Samp, invece, sale a 44.

Inter-Sampdoria 1-2: 35' D'Ambrosio (I), 50' Schick (S), 85' Quagliarella (S)

CLASSIFICA: Juventus punti 74, Roma 68, Napoli 64, Lazio 60, Atalanta 58, Inter 55, Milan 54, Fiorentina 51, Sampdoria 44, Torino 41, Chievo 38, Udinese 37, Cagliari 35, Bologna 34, Sassuolo 31, Genoa 29, Empoli 22, Crotone 17, Palermo 15, Pescara 13.