Inter-Sampdoria, entra Joao Mario: Gabigol reagisce così

03/04/2017 22:36

INTER SAMPDORIA/ Minuto 78 di Inter-Sampdoria: con i nerazzurri fermi sul pareggio, Stefano Pioli ha bisogno di cambiare qualcosa per provare a vincere la partita. Gabigol, in panchina, crede possa essere il suo momento. Dopo essersi scaldato, però, il brasiliano vede il tecnico chiamare Joao Mario: è il portoghese ad entrare al posto di Perisic. Una scelta che ha deluso Gabigol. Come riportato da 'Premium Sport', al momento della sostituzione, l'ex Santos ha scalciato una bottiglietta vicino alla panchina dell'Inter. Alla fine, la serata interista diverrà nera, con il rigore trasformato da Quagliarella che permette alla Sampdoria di espugnare San Siro.

S.F.