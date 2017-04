Real Madrid, pazza idea Florentino Perez: Wenger...ma non in panchina!

03/04/2017 22:15

REAL MADRID FLORENTINO PEREZ WENGER / Florentino Perez punta Arsene Wenger. A svelarlo è l'autorevole testata spagnola 'As' che sottolinea come il patron del Real Madrid abbia sempre avuto un debole per l'allenatore francese. Nella sua testa, però, balena un'idea 'bizzarra': non affidargli la guida tecnica della squadra, bensì affiancarlo a Zinedine Zidane. Se dovesse lasciare l'Arsenal a fine stagione è pronto per lui un ruolo di team manager o, addirittura, da direttore sportivo.

D.G.