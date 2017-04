03/04/2017 21:50

CALCIOMERCATO JUVENTUS SANCHEZ PSG / C'è un rivale agguerrito per la Juventus. Come riporta 'RMC', il Paris Saint-Germain è pronto a fare sul serio per Alexis Sanchez: l'attaccante cileno, che non ha ancora trovato l'accordo con l'Arsenal per il rinnovo, rappresenta una della priorità per il ds Patrick Kluivert. E lo stesso 'Ninõ Maravilla' sembra essere interessato al progetto dei transalpini...

D.G.