Calciomercato Lazio, dall'Argentina: i dettagli del rinnovo di Biglia. E spunta la richiesta dell'Inter...

03/04/2017 21:30

CALCIOMERCATO LAZIO RINNOVO BIGLIA INTER / Lucas Biglia è destinato a restare alla Lazio. Il playmaker è vicinissimo al rinnovo contrattuale e dall'Argentina giungono ulteriori dettagli sul suo prossimo contratto: come rivela 'Olè', il centrocampista guadagnerà 2,8 milioni di euro all'anno e nel nuovo accordo dovrebbe essere presente anche una clausola rescissoria da 25 milioni di euro. Una clausola che l'Inter ha tentato di abbassare, contattando la stessa Lazio in ottica di un futuro assalto. La risposta dei capitolini, però, è stata negativa: Biglia va via solo a determinate condizioni.

D.G.