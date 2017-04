Calciomercato Serie B, il punto di CM.IT sulla giornata: Inter su Verde

Matteo Fantozzi & Giovanni Remigare

03/04/2017 22:04

CALCIOMERCATO SERIE B / E' Daniele Verde il protagonista delle news Serie B di oggi. Il talento scuola Roma, oggi in prestito all'Avellino, è stato adocchiato da alcune squadre di Serie A, tra queste l'Inter. I nerazzurri a fine stagione potrebbero incontrare i giallorossi per parlare del futuro del centrocampista offensivo degli irpini. La squadra capitolina ha però intenzione di riportare a casa Verde e valutare un altro prestito per farlo crescere a dovere. Ci sono aggiornamenti per un altro giovane del campionato cadetto, Alex Meret. Il portiere della SPAL, in prestito dall'Udinese, è corteggiato dalla Juventus, ma nelle ultime ore pare si sia inserito in maniera prepotente anche il Napoli.

Calciomercato Serie B: Verde e Meret vicini alla Serie A

Le notizie di calciomercato sono vive anche per il mondo degli allenatori. Leonardo Semplici, considerato uno degli allenatori sorpresa di questa stagione, era stato accostato nelle settimane scorse alla Fiorentina, ma nelle ultime ore sembra essersi fatto sotto anche il Genoa. Il Grifone molto probabilmente non ripartirà da Andrea Mandorlini e potrebbe portare in massima serie l'attuale tecnico della SPAL. Fabio Liverani, invece, sta facendo molto bene con la Ternana e potrebbe trovare un accordo anche per la prossima stagione. La cosa certa è che se le Fere dovessero salvarsi il rinnovo sarà automatico, invece in caso di retrocessione se ne discuterà a tavolino con la società rossoverde.

Nel pomeriggio è arrivata la smentita dell'Ascoli sulla voce che voleva Alfredo Aglietti dimissionario con tanto di rifiuto da parte della società. Il tecnico rimane comunque a grande rischio esonero e deve assolutamente fare risultato domani quando i marchigiani saranno impegnati nella trasferta di Chiavari contro l'Entella. Per Aglietti inoltre sarà un incontro col suo recente passato visto che l'anno passato era il tecnico dei diavoli neri.