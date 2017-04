PAGELLE E TABELLINO DI FROSINONE-AVELLINO: Dionisi e Castaldo non deludono

Alessandro Nobile

PAGELLE TABELLINO FROSINONE-AVELLINO / E' terminata con il risultato di 1-1 la gara Frosinone-Avellino anticipo della giornata infrasettimanale di Serie B. La gara era stata aperta da una rete di Federico Dionisi nel primo tempo, il pareggio lo segna Castaldo nella ripresa.



Ecco le pagelle di Frosinone-Avellino:

FROSINONE



Bardi 6.5: il portiere del Frosinone deve intervenire poche volte e lo fa nel migliore dei modi, sta provando a trascinare la sua squadra nelle ultime partite nonostante il gol subito.

Russo 6: si trova bene nella difesa a 3 disegnata da Marino e cerca insieme ai suoi compagni di arginare ogni possibile attacco da parte degli attaccanti irpini.

Ariaudo 6.5: ottimo primo tempo da parte sua, come centrale della difesa, gioca solo un tempo per poi lasciare spazio all'ex Cagliari Krajnc. (Dal 45' Krajnc 6: cerca di sostituire al meglio il compagno uscito nell'intervallo, può migliorare molto le sue prestazioni).

Terranova 6: cerca di trovare gli automatismi con i compagni, uno dei più esperti che vuole fare la differenza, èrimo tempo di personalità per lui.

Sammarco 6.5: è l'uomo su cui fa maggior affidamento Pasquale Marino, la sua esperienza può essere importante per la sua squadra formata da molti giovani, questa sera sta facendo una grande gara a centrocampo oscurando gli avversari.

Fiamozzi 5.5: l'ex Genoa ci prova sulla destra ma non è in una delle sue serate migliori, Marino si aspetta sicuramente di più da lui. Maiello 6.5: questa sera è il fulcro del centrocampo del Frosinone nel 3-5-2 schierato da Marino, insieme a Sammarco sta cercando di rifornire al meglio gli attaccanti per metterli nelle migliori condizioni per segnare.

Gori 6: buona gara per il centrocampista dei ciociari, nel centrocampo a 5 fa più fatica ma in questa serata si sta sacrificando molto per la squadra, polmone inesauribile della squadra.

Mazzotta 6.5: sulla sinistra è infermabile, ogni settimana migliora sempre di più e anche oggi sta mettendo molto in difficoltà il suo diretto avversario, molti cross per i due attaccanti. (Dal 70' Crivello 5.5: entrato al posto di uno dei migliori non riesce a ripetere la prestazione del compagno, limitato dagli avversari).

D. Ciofani 6.5: cerca di catturare tutti i palloni alti, in questa stagione Dionisi gli sta rubando la scena come cannoniere della squadra ma lui cerca di aiutarlo in ogni modo per permettergli di insaccare il pallone in rete.

Dionisi 7: era dato come l'uomo copertina in vista di questa partita e non ha tradito le attese ha aperto le marcature portando in vantaggio la sua squadra e mettendo subito in discesa la gara contro l'Avellino.

AVELLINO



Radunovic 6: molto sollecitato nel corso della gara il portiere degli irpini ha cercato di limitare, il più possibile, i pericoli creati dai padroni di casa.

Gonzalez 5: ha fornito prestazioni migliori in questa stagione, non riesce quasi mai a limitare il suo diretto avversario che lo mette in crisi molte volte. (Dal 69' Belloni s.v).

Dijmsiti 6: schierato al centro della difesa da Novellino prova a capeggiare da quelle parti ma contro un giocatore come Ciofani fa fatica ad uscirne indenne, anche Dionisi lo mette in crisi in velocità).

Migliorini 6.5: gara di personalità la sua, insieme a Djimsiti non ha giocato molte volte in stagione e gli automatismi non sono i migliori ma cerca di non farlo intravedere.

Perrotta 5.5: giocatore dalle indubbie qualità ma in questa serata non ha espresso tutte le sue capacità, nel gioco di Novellino però nelle prossime gare potrebbe uscire alla distanza e far vedere tutte le sue carte.

D'Angelo 6.5: il capitano irpino è uno dei migliori come in ogni gara giocata, anche stasera cerca di trascinare tutti i suoi compagni anche se a volte fa errori non da lui.

Moretti 5: gioca poco e non riesce ad incidere nei primi minuti della gara del Matusa. (Dal 31' Castaldo 7: nonostante gli età che avanzano è colui che in ogni gara prova maggiormente a segnare e anche questa sera salva i suoi con il gol del pareggio verso la fine della sfida).

Omeonga 5.5: gara sottotono la sua, schierato nei due centrocampisti centrali non riesce a giocare al meglio il pallone per rifornire gli attaccanti. Laverone 6: buona gara la sua sull'out di destra, il suo diretto avversario è maggiormente concentrato sulla fase offensiva e lui prova ad approfittarne al meglio. Biadaoui 6: non è in una delle sue serate migliori e si vede dagli errori che fa, sbaglia molti appoggi e non incide in fase offensiva come gli viene richiesto da Novellino.

Eusepi 6.5: prova a fare a sportellate con i difensori avversari, poi esce e lascia spazio come prima punta a Castaldo. (Dall'80' Verde S.v). TABELLINO



FROSINONE-AVELLINO



FROSINONE 3-5-2 - Bardi; Terranova, Ariaudo, Russo; Fiamozzi, Gori, Maiello, Sammarco (84' Kragl), Mazzotta (70' Crivello); Dionisi, D.Ciofani. All.Marino. A disposizione: Zappino, Besea, Frara, Volpe, Mokulu, Pryyma.



AVELLINO 4-4-2 - Radunovic; Gonzalez, Migliorini, Djimsiti, Perrotta; Laverone, Omeonga, Moretti, D'Angelo; Bidaoui, Eusepi. All.Novellino. A disposizione: Lezzerini,Verde, Castaldo, Belloni, Solerio, Jidayi, Soumarè, Camarà, Gavazzi.



Marcatori: 15' Dionisi (F), 80' Castaldo (A)



Ammoniti: Terranova (F), FIammozzi (F), Bidaoui (A)



Espulsi:



Arbitro: Marini di Roma