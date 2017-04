Calciomercato Inter, Osti: "Schick? Vogliamo trattenere più giocatori possibili"

03/04/2017 20:39

CALCIOMERCATO INTER OSTI SCHICK / Ai microfoni di 'Premium Sport' il ds della Sampdoria, Carlo Osti, ha parlato poco prima della sfida del 'Meazza' contro l'Inter:

"Ferrero ha detto che Schick non è in vendita? Se ha detto certe cose va bene così. Inter la più interessata? No, siamo nel pieno del campionato. Stiamo cercando di raggiungere il nostro obiettivo, l'Inter ne ha altri. Le voci distraggono, tra di noi ci sono ottimi rapporti ma questo non vuol dire che ci sia instradato un discorso per dei giocatori. Vogliamo trattenere più giocatori possibile, già al primo anno con la maglia blucerchiata hanno fatto bene e speriamo che in futuro possa esserci un salto di qualità. Però il mercato è imprevedibile, anche se cercheremo di portare avanti questo nucleo. Clausola da 25 milioni per Schick troppo bassa? Poteva venire lei a fare la trattativa…(rivolto al giornalista che rivolto la domanda, ndr)”.

D.G.