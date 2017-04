Calciomercato Inter, Ausilio: "Top player? Servono giocatori funzionali. E Schick..."

03/04/2017 20:37

CALCIOMERCATO INTER/ Il direttore sportivo dell'Inter Piero Ausilio, è intervenuto ai microfoni di 'Premium Sport' prima del fischio d'inizio del match tra i nerazzurri e la Sampdoria. Il dirigente, oltre a parlare della partita, si è concentrato sul calciomercato, dicendo la sua su Schick, talento blucerchiato che piace molto in casa interista.

Calciomercato Inter, Ausilio e gli obiettivi nerazzurri

"Obiettivo Schick? Con Ferrero ho parlato di cinema, non abbiamo parlato di mercato. L’incontro di Nanchino con Zhang? Sarà un mercato serio: non mi piace parlare di fuochi d’artificio. Non abbiamo parlato di budget nello specifico, ma posso dire che sarà un mercato di qualità. L’obiettivo è di rinforzare una rosa già molto buona: poche cose e fatte bene, non vogliamo cambiare troppo una squadra che sta funzionando. Non abbiamo parlato di top player, abbiamo parlato di giocatori funzionali al nostro progetto: abbiamo le idee abbastanza chiare e vogliamo supportarle con i fatti. Nel reparto difensivo siamo già cresciuti molto, ma cercheremo di fare ugualmente qualcosa per migliorare".

"Il mio prolungamento? Io all’Inter sto bene e se ci sarà la possibilità di continuare sarò felice. Futuro di Pioli legato al terzo posto? No, questa è una società seria: il grande lavoro che ha fatto Pioli non si può ridurre in questo modo. Ora abbiamo dieci finali e poi vedremo".